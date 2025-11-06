نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة السابق يعود إلى ساوثهامبتون بعقد حتى 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى يونيو 2026، وذلك بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

ساوثهامبتون يتعاقد مع أوريول روميو

ويعود روميو (34 عامًا) إلى صفوف ساوثهامبتون بعد رحلة طويلة، حيث لعب للفريق بين عامي 2015 و2022، وقدم خلالها مستويات مميزة جعلته أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي آنذاك، قبل أن ينتقل إلى جيرونا في صيف 2022، ثم إلى برشلونة في صيف 2023.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة ساوثهامبتون لإعادة بناء الفريق بخبرة وعناصر قيادية، خاصة بعد تراجع النتائج في الأسابيع الأخيرة، إذ يسعى النادي لاستعادة التوازن والعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات.

ويأمل ساوثهامبتون أن تسهم عودة روميو بخبراته الكبيرة في دعم خط وسط الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب)، في ظل سعي النادي لاستعادة مكانه بين أندية البريميرليج.

جدير بالذكر أن ساوثهامبتون يحتل حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 15 نقطة بعد مرور 14 جولة من الموسم الجاري.