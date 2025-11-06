نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: كنت أتمنى التواجد في السوبر..وأشكر جماهير الزمالك على دعمهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نبيل عماد، دونجا، نجم فريق الزمالك، أنه حضر إلى ملعب المباراة من أجل مساندة ودعم زملائه في الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج "زمالك نيوز" مع الإعلامي أحمد حازم المذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أتمنى التواجد مع الفريق في السوبر ولكن كلي ثقة في زملائي والظهور بشكل مميز أمام بيراميدز".

وأضاف: "أشكر جماهير الزمالك على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، وأتمنى فوز الفريق الأبيض والوصول إلى نهائي السوبر".