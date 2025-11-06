نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية الان.. دون تقطيع الزمالك يسعى للصعود إلى النهائي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية مساء اليوم إلى أبوظبي لمتابعة نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز على ملعب آل نهيان في مواجهة مرتقبة على لقب البطولة المقامة في الإمارات.

الزمالك يسعى للصعود إلى النهائي



يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل كأس مصر الموسم الماضي 2024–2025، بعد فوزه المثير على بيراميدز بركلات الترجيح 8-7 عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي. ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الانتصار ومواصلة التفوق للوصول إلى النهائي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

حارس المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد «محمود حمدي الونش» – محمد إسماعيل – محمود بنتايج

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – أحمد ربيع

الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري «عدي الدباغ» – ناصر ماهر

بيراميدز يسعى للثأر والتأهل للنهائي



يواجه بيراميدز الزمالك بهدف الثأر من خسارته السابقة والتأهل إلى نهائي البطولة. الفريق السماوي صعد إلى السوبر المصري بصفته وصيف الدوري المصري الممتاز موسم 2024–2025.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة

الهجوم: إيفرتون دا سيلفا – فيستون ماييلي – عبد الرحمن مجدي

الطاقم التحكيمي للمباراة

حكم الساحة: محمد معروف

المساعد الأول: سامي هلهل

المساعد الثاني: طارق مصطفى

الحكم الرابع: زايد النعيمي

تقنية الفيديو (VAR): حسام عزب بمساعدة شريف عبد الله

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة للمباراة

أون تايم سبورتس 1

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

طرق متابعة البث المباشر عبر الإنترنت

تطبيق أون سبورت على الهواتف الذكية

البث المباشر على قناة أبوظبي الرياضية 1 عبر يوتيوب

البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة دبي الرياضية

المعلقون على المباراة

أون سبورت 1: عصام عبده

قائمة الزمالك في كأس السوبر المصري 2025

يخوض الزمالك البطولة بقائمة قوية تضم ثلاثي حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.