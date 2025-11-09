نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد المباراة.. بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، إلى مواجهة مثيرة بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على ملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2025، وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء الدور نصف النهائي، حيث خرج بيراميدز من نصف النهائي بعد خسارته أمام الزمالك بركلات الترجيح، فيما خسر سيراميكا أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

ويأمل كل فريق في إنهاء مشاركته في البطولة بفوز يحسن من صورته ويمنح جماهيره الفرحة في ختام منافسات كأس السوبر، مع إثارة تكتيكية كبيرة بين اللاعبين لاستغلال نقاط ضعف المنافس.

موعد المباراة والتوقيت المحلي

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية للمباراة في تمام الساعة:

2:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة

4:45 عصرًا بتوقيت أبوظبي

وسيتم نقل المباراة مباشرة عبر شبكة القنوات الناقلة التي تمنح الجماهير متابعة حصرية وجودة عالية للقاء.

القنوات الناقلة وتردداتها

أعلنت شبكة القنوات الرسمية عن بث المباراة عبر القنوات التالية:

ON Time Sports 2 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

أبوظبي الرياضية المفتوحة HD

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

وتتيح هذه القنوات للمشاهدين في مصر والوطن العربي متابعة المباراة بجودة عالية، بالإضافة إلى تغطية تحليلية مفصلة قبل وبعد المباراة، بما يعزز تجربة المشاهدة لعشاق كرة القدم.

نظام تحديد الفائز

من المعروف أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي، سيتم اللجوء مباشرةً إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في البطولة. ويُتوقع أن تشهد المباراة أداءً قويًا من لاعبي الفريقين مع رغبة واضحة في حسم النتيجة لصالح كل طرف، خاصة بعد الخسارة في نصف النهائي، مما يجعل اللقاء مشحونًا بالإثارة والتشويق.

أهمية المباراة والجماهيرية

تمثل مباراة تحديد المركز الثالث فرصة لكل فريق لإعادة الثقة لجماهيره بعد الخروج من نصف النهائي، كما أنها تمنح اللاعبين فرصة للتألق وتحقيق إنجاز مالي إضافي، إذ توفر البطولة مكافآت مالية للفرق المشاركة وفق مركزها في البطولة.

ويحرص الجهازان الفنيان على تجهيز اللاعبين بدقة، مع التركيز على الجانب البدني والتكتيكي، لتقديم أداء قوي ومنافسة شريفة. كما أن المباراة ستكون فرصة جيدة للمدربين لتجربة استراتيجيات جديدة قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

متابعة المباريات لحظة بلحظة

للمهتمين بالمتابعة المباشرة على الإنترنت، يمكن الاعتماد على تطبيق ON Sport أو المنصات الرسمية لقناة أبوظبي الرياضية لمشاهدة المباراة مباشرة بجودة عالية، سواء عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر، مع تحديثات دقيقة للنتيجة والأهداف.

مع بداية صافرة البداية، سيكون جمهور الكرة المصرية على موعد مع مواجهة مثيرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، والتي ستحدد صاحب المركز الثالث في كأس السوبر المصري 2025، وسط أجواء حماسية وتشويق كبير من الجماهير داخل الملعب وخارجه.