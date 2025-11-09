نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الليجا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مواجهة قوية أمام نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي 2025-2026.

متى تقام مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم؟

ويستضيف ملعب “بالايدوس” مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، وستنقل مباراة برشلونة وسيلتا فيجو عبر قناة beIN Sports 1HD.

