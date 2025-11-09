نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مولع نارررررررر، يلا كورة: بث مباشر مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 موعد المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مولع نارررررررر ، يلا كورة: بث مباشر مباراة النادي الأهلي و نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 موعد المباراة

مولع نارررررررر، يلا كورة: بث مباشر مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

موعد المباراة

تنطلق المباراة اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تُقام على ملعب ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

أون تايم سبورت 1 HD

أبوظبي الرياضية 1 HD

دبي الرياضية 1 HD

القناة التردد / المعلومة أون تايم سبورت 1 تردد 11861 نايل سات، الاستقطاب رأسي، ترميز 27500 أبوظبي الرياضية 1 تردد 11804 عرب سات، الاستقطاب أفقي، ترميز 27500 دبي الرياضية 1 تردد 12322 نايل سات، الاستقطاب رأسي، ترميز 27500

نبذة عن المباراة

الأهلي يشارك في البطولة للمرة الـ20، فاز بـ15 لقبًا منها.

الزمالك يشارك للمرة الـ13، أحرز اللقب 4 مرات وخسر 8 مرات.

الأهلي والزمالك يمثلان صدامًا تاريخيًا في السوبر المصري، والمباراة تحمل طابع الكلاسيكو.

الأهلي، الزمالك، Al Ahly، Zamalek، كأس السوبر المصري، Egyptian Super Cup، بث مباشر، القنوات الناقلة، ملعب محمد بن زايد، تشكيل الأهلي، تشكيل الزمالك، نهائي السوبر، سوبر مصر، كلاسيكو مصر.

التشكيل المتوقع

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – عبد الله السعيد

الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد هاني

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – تريزيجيه

الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – جراديشار

ماذا نتوقع؟

المباراة بين قطبي الكرة المصرية، وتحمل كل منهما دافع الفوز: الأهلي لتأكيد تفوقه التاريخي، والزمالك للثأر واستعادة اللقب. الأجواء في الإمارات ستكون حماسية والجماهير متحمّسة. ستكون السيطرة في وسط الملعب ومحاولات الاختراق السريع للجناحين من أبرز ملامح اللقاء.

خلاصة

اليوم موعد كل جماهير الأهلي والزمالك لمتابعة واحدة من أقوى المباريات في مصر، في نهائي كأس السوبر المصري. لا تفوتوا الموعد الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر القنوات المذكورة أعلاه.

