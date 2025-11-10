نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: زيزو اظهر شخصية " عظيمة" في التعامل مع هجوم جماهير الزمالك في المقال التالي

أشاد الإعلامي كريم رمزي، بشخصية أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك أمس في نهائي بطولة كأس السوبر المصري

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أحمد سيد زيزو اظهر شخصية " عظيمة" في التعامل مع هجوم جماهير الزمالك أمس في نهائي السوبر المصري.

وأضاف: جماهير الزمالك كانت طوال المباراة تهتف ضد أحمد سيد زيزو ولكن اللاعب أظهر احتراما كبيرا لنادي الزمالك، ولم يتطاول بأي لفظ تجاه الجماهير.

وتابع: زيزو احترم زملاءه السابقين في نادي الزمالك خلال مباراة الأمس، ولم يلعب بعنف أو غل معهم، ولم يتطاول على أي من لاعبي نادي الزمالك وهذا يدل على شخصية زيزو، كما أنه لم يتأثر بأي هتاف ضده.

وأردف: لقطة زيزو وعدم مصافحة هشام نصر خلال مراسم التتويج، وما علمته أن زيزو كان يقصد ذلك بسبب أزمته مع أعضاء مجلس الزمالك وكنت أتمنى أن يصافحه بشكل طبيعي.

