رئيس نابولي يوضح حقيقة إقالة كونتي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، ما يتردد مؤخرًا بشأن إقالة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

كتب دي لورينتس عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مساء الاثنين: «أقرأ خبر استقالة كونتي على الإنترنت، أنا معجب بوسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها وسيلة عصرية وسريعة لمشاركة الأفكار».

واستدرك: «لكن كما تعلمون، الأفكار ليست دائمًا صحيحة أو قابلة للنشر».

وأضاف رئيس النادي الإيطالي: «تجمعني علاقة قوية بكونتي، ورسالتي للجماهير بأنني أفتخر بوجود رجل حقيقي مثله بجواري، وبجانب الفريق ولاعبيه».

وأضاف: «كونتي قادر على التضحية بكل لحظة في حياته من أجل عمله، فهو يؤدي العمل بكل إخلاص».

وتابع دي لورينتس: «هذه الصفات هي أهم ضمان تقدم اليوم للنادي، وللاعبيه، ولجماهيره».

وخسر نابولي 5 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، ثلاث منها في الدوري الإيطالي واثنتان في دوري أبطال أوروبا، ويتأخر بنقطتين عن روما وإنتر ميلان صاحبي الصدارة.