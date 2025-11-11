نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشموع الليبي يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الشموع الليبي برئاسة أسامة الدبيبة في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع حسين الشحات خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار خطة النادي الليبي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين، بعد أن نجح مؤخرًا في التعاقد مع عدد من الأسماء البارزة، أبرزهم الإيفواري أكي لوبا مهاجم منتخب كوت ديفوار قادمًا من الدوري الأمريكي، والإيفواري كوليبالي نجم الترجي التونسي والسويحلي الليبي السابق.

ويأمل نادي الشموع في أن يشكل الشحات إضافة قوية لخط هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل طموحات الإدارة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.