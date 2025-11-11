نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشان يعترف بتلقيه عرض من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقرّ ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بأنه تلقّى عرضًا من نادٍ سعودي خلال الأشهر الماضية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول وجهته المقبلة بعد نهاية مشواره مع «الديوك» عقب كأس العالم 2026.

وقال ديشان في مقابلة مع برنامج «تيلي فوت» نقلتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «نعم، كانت هناك محادثات مع نادٍ سعودي. إنهم يعرفون موقفي جيدًا. عندما أتخذ قراري النهائي لن أتراجع عنه. بعد انتهاء المهلة المحددة سأكون حرًا، ولا أستبعد أي احتمال لمستقبلي».

ويُتوقع أن يختتم المدرب الفرنسي البالغ 55 عامًا مسيرته مع منتخب بلاده بعد كأس العالم المقبلة، ليطوي بذلك حقبة بدأت عام 2012، وشهدت تتويجه بـ كأس العالم 2018، وبلوغ نهائي 2022.

ردّ ديشان بحزم على التقارير التي تحدثت عن احتمال عودته إلى تدريب يوفنتوس أو توليه قيادة منتخب البرازيل، قائلًا: «لن أعود إلى يوفنتوس، ولا يوجد أي تواصل مع البرازيل».

وأضاف موضحًا موقفه من العمل الدولي مستقبلًا: «لن أدرّب أي منتخب آخر. لا مارسييز والنشيد الفرنسي يعنيان لي الكثير. لا أستطيع تخيّل نفسي واقفًا على مقاعد البدلاء أستمع لنشيد وطني غير النشيد الفرنسي».

هذا التصريح القاطع يُغلق الباب عمليًا أمام معظم الخيارات الدولية المتاحة له، ويجعل الوجهة الأقرب له في المرحلة المقبلة هي التدريب على مستوى الأندية.

وسُئل عن احتمال توليه تدريب باريس سان جيرمان، فأجاب: «لا أستبعد شيئًا. سأكون متاحًا. لا يوجد في ذهني شيء محدد حاليًا، وعندما يحين الوقت سأختار العرض الأنسب».