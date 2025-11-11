نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة في المقال التالي

يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره المالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة في قطر، حيث يسعى الأخضر الشاب لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ودخل المنتخب السعودي اللقاء بأمل كبير بعد فوزه المثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، بفضل الهدف المتأخر الذي سجله اللاعب ثاري سعيد، ليعزز حظوظه في المنافسة بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع مالي، بينما يتصدر منتخب النمسا المجموعة بـ6 نقاط.

موعد مباراة السعودية ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا



تُقام مباراة السعودية ومالي يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي



تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا عبر قناتها المفتوحة، كما تبث شبكة قنوات "الكأس" القطرية اللقاء ضمن تغطيتها للبطولة.

البث المباشر لمباراة السعودية ومالي



يمكن مشاهدة مباراة السعودية ومالي عبر الإنترنت من خلال خدمة "بي إن كونكت" للمشتركين، أو عبر تطبيق "تود" لمشاهدة المباريات مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية المتابعة عبر تطبيق "شوف" الخاص بقنوات الكأس.

معلق مباراة السعودية ومالي



يتولى المعلق عبدالله الغامدي مهمة التعليق على المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، فيما يعلّق سمير المعيرفي على اللقاء عبر قناة "الكأس 3".

جدول ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم تحت 17 عامًا

1- النمسا- 6 نقاط من مباراتين

2- مالي-3 نقاط من مباراتين.

3- السعودية- 3 نقاط من مباراتين.

4- نيوزيلندا دون نقاط، من مباراتين

كما يملك الأخضر السعودي تحت 17 حظوظًا كبيرة في التأهل حتى في حال الخسارة، إذ يمكنه العبور إلى الدور التالي بـ رصيد 3 نقاط، مثل منتخبي تونس والمغرب، شريطة ألا يخسر بفارق يزيد على 3 أهداف حتى لا تتعقد حساباته مع منتخبات أخرى تملك الرصيد نفسه.

أما التعادل مع مالي فيمنح المنتخب السعودي بطاقة التأهل رسميًا، سواء في المركز الثاني أو الثالث، وذلك حسب نتيجة مباراة النمسا ونيوزيلندا في المجموعة ذاتها.

والفوز بطبيعة الحال يمنح الأخضر التأهل بكل أريحية بعيدًا عن أي حسابات.