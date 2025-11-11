نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. بث مباشر مباراة السعودية ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره المالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة في قطر، حيث يسعى الأخضر الشاب لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ودخل المنتخب السعودي اللقاء بأمل كبير بعد فوزه المثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، بفضل الهدف المتأخر الذي سجله اللاعب ثاري سعيد، ليعزز حظوظه في المنافسة بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع مالي، بينما يتصدر منتخب النمسا المجموعة بـ6 نقاط.

بات المنتخب السعودي للناشئين على أعتاب التأهل للدور الـ32 من كأس العالم تحت 17 المقامة في قطر، حينما يخوض مباراته الختامية في الدور الأول اليوم الثلاثاء في تمام السابعة إلا الربع مساءً.

يخوض المنتخب الوطني السعودي للناشئين اليوم آخر مبارياته في الدور الأول ضمن المجموعة 12 أمام منتخب مالي، حيث يمتلك المنتخبان 3 نقاط من فوز واحد وخسارة واحدة، كما يتساويان في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة (لكل منهما 3 أهداف سجلها و3 استقبلها).

فرص تأهل الأخضر تحت 17

يملك الأخضر السعودي تحت 17 حظوظًا كبيرة في التأهل حتى في حال الخسارة، إذ يمكنه العبور إلى الدور التالي بـ رصيد 3 نقاط، مثل منتخبي تونس والمغرب، شريطة ألا يخسر بفارق يزيد على 3 أهداف حتى لا تتعقد حساباته مع منتخبات أخرى تملك الرصيد نفسه.

أما التعادل مع مالي فيمنح المنتخب السعودي بطاقة التأهل رسميًا، سواء في المركز الثاني أو الثالث، وذلك حسب نتيجة مباراة النمسا ونيوزيلندا في المجموعة ذاتها.

والفوز بطبيعة الحال يمنح الأخضر التأهل بكل أريحية بعيدًا عن أي حسابات.

مباراة السعودية ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا

موعد مباراة السعودية ومالي في كأس العالم تحت 17 عامًا



تُقام مباراة السعودية ومالي يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا عبر قناتها المفتوحة، كما تبث شبكة قنوات "الكأس" القطرية اللقاء ضمن تغطيتها للبطولة.