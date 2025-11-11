نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة المسابقات بالكاف تُعدل موعد مباراة زيسكو الزامبي والمصري بالكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تعديل على موعد مباراة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين فريقي زيسكو يونايتد الزامبي والمصري البورسعيدي.

ووفقًا للقرار الجديد، ستُقام المباراة في الثالثة عصر الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، بدلًا من الموعد السابق المحدد يوم الأحد الموافق الثلاثين من الشهر ذاته.

يذكر أن فريق المصري سيبدأ مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام ضيفه كايزر شيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

