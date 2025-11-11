نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يحدد أول مباراتين لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراتين لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز حامل اللقب وبطل أبطال القارة السمراء مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

بينما يخرج بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات لمواجهة نظيره نادي باور ديناموز الزامبي على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا يوم السبت ٢٩ نوفمبر.

