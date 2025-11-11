نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بودولسكي يحدد موعد اعتزاله كرة القدم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ألمح لوكاس بودولسكي مجددًا لاقتراب مسيرته الكروية الاحترافية من نهايتها، لكنه لا يزال يبقي الباب مفتوحًا أمام فرصة مستقبلية.

قال بودولسكي في مقابلة مع صحيفة كولنر شتات أنزيجر الألمانية "في الأساس، من المفترض أن يكون هذا موسمي الأخير. إذا حققنا نجاحًا باهرًا على الصعيد الرياضي، فقد أرغب في خوض غماره مجددًا".



وبعد 15 جولة، يتصدر ناديه جورنيك زابرزه ترتيب الدوري البولندي في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويلعب بودولسكي مع النادي الذي مثله فترة شبابه منذ عام 2021، وساهم في تطور النادي البولندي، موطنه الأصلي، على العديد من المستويات خلال هذه الفترة على الصعيد الرياضي والبنية التحتية، ومن خلال شبكة علاقاته.

وقال بودولسكي: "أستمتع أيضًا بالعمل خارج الملعب. أبلغ من العمر 40 عامًا الآن، لذا تغيرت أولوياتي. لقد منحني النادي فرصة خوض غمار العديد من المجالات المختلفة".

وأضاف اللاعب الألماني: "ما زلت أستمتع باللعب، وأستمتع أيضًا بمساعدة اللاعبين الشباب في الفريق بخبرتي. لكنني لم أعد في الثلاثين من عمري".

وبدأ بودولسكي مسيرته الاحترافية مع نادي كولون عام 2003، كما لعب مع بايرن ميونخ، وآرسنال، وإنتر ميلان، وغلطة سراي، وفيسيل كوبي.

كما يمتلك بودولسكي العديد من محلات الكباب ومحلات الآيس كريم في ولاية شمال الراين-وستفاليا. وتشمل مشاريعه أيضًا علامته التجارية الخاصة في مجال الأزياء.

