مدريد ـ أ.ف.ب: سيغيب الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا عن مباراتي منتخب بلاده الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد كازاخستان وليشتنشتاين، جراء تعرضه لإصابة في العضلة المقربة خلال مباراة فريقه ريال مدريد أمام رايو فايكانو، وفقا لما أفاد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم. وأعلن النادي الملكي في بيان «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص تعرضه لاصابة في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليمنى».

