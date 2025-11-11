فوز ميناء صلالة وتعادل بنك مسقط وأوكيو

فـي بطولة أوكيو للصناعات الأساسية صلالة ـ من عوض دهيش: تمكن فريق ميناء صلالة من الفوز على فريق أوكتال بنتيجة 2 / صفر في افتتاحية بطولة أوكيو للصناعات الأساسية لكرة القدم التي تنظمها شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وسط أجواء رياضية مفعمة بالحماس وروح التنافس بين الفرق المشاركة وتألق اللاعب عدنان سالم الشحري بتسجيله هدفي اللقاء؛ ليقود فريقه إلى أول ثلاث نقاط في البطولة، ويحصد في الوقت نفسه جائزة أفضل لاعب في المباراة . وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق بنك مسقط بنظيره شركة أوكيو للصناعات الأساسية، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1 وسجل أهداف المباراة كل من محمد سالم المعشني لبنك مسقط ومازن الجساسي لأوكيو، وتمكن اللاعب فيصل اليافعي من خطف الأضواء بعد أدائه المتميز لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة . وبهذه الانطلاقة تؤكد بطولة أوكيو للصناعات الأساسية حضورها كحدث رياضي بارز يهدف إلى تعزيز روح الفريق والتفاعل بين موظفي الشركات المشاركة في أجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية.

