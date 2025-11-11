روما ـ أ.ف.ب: شدّد رئيس ومالك نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لاورنتيس، على ثقته بالمدرب أنتونيو كونتي بعد الخسارة أمام بولونيا التي تسببت بفقدان الفريق الصدارة. وقال دي لاورنتيس «أنا فخور بوجود رجل حقيقي مثل أنتونيو كونتي إلى جانبي، وإلى جانب نابولي واللاعبين، رجل قادر على أن يكرّس كل ثانية من حياته من أجل مهنته، وبسخاء كبير». وأضاف «إنها الضمانة الأهم التي يمكن تقديمها اليوم لناد ولاعبيه وجماهيره المتطلبة مثل جماهير نابولي»، مؤكدا بذلك دعمه لكونتي بعد يوم حافل بالشائعات حول احتمال رحيل المدرب الإيطالي الذي يتولى مهمته منذ يوليو 2024.

