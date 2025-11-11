الحكم بالسجن على حكام فـي تركيا والتوسع فـي التحقيق بالمراهنات

اسطنبول ـ أ.ف.ب: أصدرت محكمة في إسطنبول حكما بسجن ستة حكام احتياطيا للاشتباه بتورطهم في فضيحة مراهنات، في الوقت الذي وسّع فيه الاتحاد التركي لكرة القدم نطاق تحقيقاته لتشمل أكثر من ألف لاعب.

كما أمر قاض بتوقيف رئيس أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى التركية، في إطار التحقيق نفسه، فيما أفرج القضاء بكفالة عن 11 حكما كانوا موقوفين منذ الجمعة في إطار التحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.

وكان الحكام الستة الموقوفون قد أداروا مباريات كحكام مساعدين في الدرجتين الثالثة والرابعة، وفقا لموقع الاتحاد التركي لكرة القدم. إلى ذلك، أعلن الاتحاد التركي للعبة الاثنين استدعاء 1024 لاعبا من جميع أنحاء البلاد للمثول أمام لجنة الانضباط التابعة له بتهمة المراهنة على المباريات، رغم منعهم من ذلك. وقرر الاتحاد التركي تعليق دوري الدرجتين الثالثة والرابعة في البلاد اللذين يلعب فيهما أكثر من 900 لاعب متهم، لمدة أسبوعين.

ويلعب 27 من اللاعبين المشتبه بتورطهم في المراهنات في دوري الدرجة الأولى، بينهم الدولي إرين إلمالي، مدافع نادي غلطة سراي. وفي 27 أكتوبر، كشف تحقيق أجراه الاتحاد التركي مع 571 حكما من دوريات كرة القدم المحترفة في البلاد أن 152 منهم، بينهم 22 يديرون مباريات في دوري الدرجة الأولى، كانوا «يراهنون بشكل نشط» على المباريات. وأوقف الاتحاد لاحقا 149 حكما لفترات تتراوح بين 8 و12 شهرا، واعدا بتطهير كرة القدم التركية. في بيان مشترك، أكد هؤلاء الحكام أن أيا منهم لم يراهن أبدا على مباريات أداروها. كما ادعى بعضهم أن رهاناتهم تعود إلى فترة عملهم كحكام هواة. وفي عام 2011، ضجت البلاد بفضيحة تلاعب غير مسبوقة بنتائج مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية، وتورط فيها على وجه الخصوص عملاق اسطنبول نادي فنربختشه.