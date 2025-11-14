نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بث مباشر.. مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية في المقال التالي

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباراة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره أوزبكستان، ضمن نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية بالإمارات، والتي ستقام على استاد هزاع بن زايد مساء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025. ويأتي اللقاء وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، حيث يقدم موقع غربة نيوز جميع التفاصيل المتعلقة بالمواجهة.

يستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة ودية هامة أمام أوزبكستان ضمن منافسات بطولة العين الدولية، في لقاء يعتبر محطة اختبارية أساسية قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة إذ توفر فرصة للجهاز الفني لقياس مستوى جاهزية اللاعبين في أجواء تحاكي المباريات الرسمية.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان



القنوات الناقلة للمباراة



تُبث مباراة مصر وأوزبكستان عبر شبكة قنوات أون سبورت، وتحديدًا قناة ON Sport HD 1، مع التعليق الصوتي للمعلق الرياضي بلال علام، ما يضيف مزيدًا من الإثارة للمتابعين.

أجواء البطولة والفرق المشاركة

تشارك في البطولة أربعة منتخبات هي مصر وأوزبكستان وإيران والرأس الأخضر، ويأمل الفراعنة في تقديم مستوى يليق بتاريخ المنتخب قبل مواجهة إيران في النهائي، في حال نجحوا في تخطي عقبة أوزبكستان بعد أن تجاوز منتخب إيران الرأس الأخضر بركلات الترجيح، وتعد البطولة فرصة لاختبار التشكيلات المختلفة، وتجربة اللاعبين البدلاء إلى جانب الأساسيين.

أهمية المباراة ضمن استعدادات المنتخب



تأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات منتخب مصر قبل بطولة أمم إفريقيا 2026، حيث يهدف الجهاز الفني لاختبار تشكيلات مختلفة وتقييم جاهزية اللاعبين. وتعتبر المباراة فرصة للاعبي المنتخب لإثبات أنفسهم والحصول على فرص المشاركة الأساسية في البطولات القادمة.

تنطلق مواجهة مصر وأوزبكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، ويأمل الجهاز الفني في استغلال المباراة لتقييم الأداء الفني والبدني للاعبين قبل بداية مشوار البطولة الرسمية.