نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تتفوق على حساب الجزائر وديا في مباراة مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة المنتخب المصري أمام الجزائري في ودية جمعت الفريقين ضمن المرحلة الأخيرة من استعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل.

وحقق المنتخب مصر من الفوز علي منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة علي ستاد القاهرة الدولي،



‎افتتح التسجيل منتخب الجزائر في الدقيقة الـ31، بتسديدة قوية من اللاعب "عادل بولبينة"، استفرت عن هدف اللقاء الأول لصالح الضيف.

‎وتعادل منتخب مصر تسجيل، في الدقيقة الـ40، عند طريق عرضية من اللاعب "محمد شريف"، استكملها من اللاعب اسلام عيسى، لينتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بين مصر والجزائر (1-1).



‎وفي بداية الشوط الثاني هجمات متبادلة من الفريقين، وفي الدقيقة الـ66 تحديدا أحرز لعب منتخب الجزائر، الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الضيوف.

‎في الدقيقة الـ81، سجل اللاعب "رجب نبيل"، هدف التعادل ولمصر من رأسية قوية سكنت شباك منتخب الجزائر، لتصبح النتيجة (2-2).

الحسم أتى في الدقيقة الـ89، سجل اللاعب "حسام حسن"، الهدف الثالث لصالح مصر، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة (3-1)، في انتظار الودية القادمة الاثنين 17 نوفمبر على ستاد القاهرة

