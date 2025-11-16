الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، أن الفوز بالألقاب الكبرى يظل العامل الحاسم في سباق الكرة الذهبية، رغم الأرقام الفردية الاستثنائية التي يحققها اللاعبون خلال الموسم.

هاري كين: الألقاب الجماعية كلمة السر في حسم الكرة الذهبية

وسجل كين 23 هدفًا في 17 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، إضافة إلى ثلاثة أهداف في أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026 إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

وقال كين في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه قد يسجل 100 هدف في موسم واحد دون أن يتوج بالجائزة إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم، مؤكدًا أن الأمر ذاته ينطبق على إيرلينج هالاند وغيره من اللاعبين، مشددًا على أن الفوز بالألقاب الكبرى هو الأساس.

وأضاف مهاجم بايرن ميونخ أن فريقه يظهر هذا الموسم في حالة بدنية ممتازة، معتبرًا أن النادي البافاري مرشح قوي للقب دوري الأبطال، كما يرى أن منتخب إنجلترا يدخل البطولات المقبلة ضمن المرشحين للفوز في ظل الحالة الفنية الحالية.

ويذكر أن هاري كين أنهى سباق الكرة الذهبية لعام 2025 في المركز الـ13 بعد حصده 112 نقطة في التصويت.

ويواصل كين تعزيز فرصه في المنافسة على الجائزة في الموسم الجديد.