الرياض - كتبت رنا صلاح - يسير المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم على نهج المنتخب الوطني الأول في البحث عن تحقيق الإنجازات على مختلف الصعد، ما ساهم في رفع سقف الطموحات عند الشارع الرياضي المحلي في إمكانية العودة من كأس آسيا بإنجاز جديد للكرة الأردنية.

المنتخب الأولمبي يرفع سقف طموحات الأردنيين في كأس آسيا

ونجح المنتخب الأولمبي مساء أمس الاثنين، في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23 لكرة القدم، المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، رغم صعوبة المجموعة التي جاء فيها التي ضمت منتخبات فيتنام والسعودية وقرغيستان، قبل أن يتمكن من التأهل بعد أن حل ثانيا خلف منتخب فيتنام الذي تأهل أيضا، فيما ودع المنتخب السعودي الشقيق صاحب الأرض والجمهور البطولة بشكل اعتبر مفاجئا، بعد أن حل ثالثا في المجموعة.

وساهم التأهل الصعب والمستحق للمنتخب الأولمبي إلى الدور ربع النهائي في منح الجمهور المحلي أملا بإمكانية وقدرة المنتخب الأولمبي على تكرار سيناريو انجازات منتخب الكبار الذي حقق 3 انجازات في غضون عامين تمثلت في وصافة كأس آسيا 2023 والتأهل التاريخي للمونديال ووصافة كأس العرب 2025.

ويرى الشارع الرياضي المحلي أن المنتخب الأولمبي يضم في صفوفه لاعبين متميزين يملكون الخبرة والقدرة على التفوق، لا سيما وأن أغلبهم يلعبون كأساسيين في أنديتهم، ما يعزز من حظوظهم بالتألق في صفوف المنتخب الوطني.

ويؤكد مختصون ومتابعون، أن تحقيق المنتخب الأولمبي لفوزين متتاليين على منتخبي السعودية وقرغيستان بعد تعثره في أول مباراة أمام فيتنام في كأس أسيا الحالية، يؤكد قوة المنتخب الوطني وقدرته على التفوق والتألق، رغم صعوبة مهمته المقبلة أمام اليابان في الدور ربع النهائي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل.

ويقول المدرب الوطني أحمد هايل، إن تأهل المنتخب الأولمبي للدور ربع النهائي في كأس آسيا رغم صعوبة المجموعة، يؤكد امتلاك هذا الفريق عناصر متميزة قادرة على تحقيق الانجازات والسير على خطى منتخب الكبار المتفوق والمتألق.

من جهته، أوضح المدرب خالد يوسف، أن المنتخب الأولمبي وبعد تأهله للدور ربع النهائي، رفع من سقف طموحات الجماهير الأردنية التي باتت تنتظر من هذا المنتخب المزيد من الانجازات، متمنيا أن ينجح الفريق في المضي قدما في البطولة الآسيوية.

بدوره، أشار المشجع ماهر موسى، إلى أن المنتخب الأولمبي يحمل آمال الأردنيين في البطولة الآسيوية، مجددا ثقته بقدرة اللاعبين على التفوق في ظل خبرتهم الجيدة وامكاناتهم الفنية الكبيرة.

وأكد أن المنتخب سيكون قادرا على الفوز باللقب في حال نجح في اجتياز العقبة الاصعب في مشواره أمام المنتخب الياباني يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن الشارع الرياضي المحلي بات مشدودا لمتابعة مباريات الأولمبي في البطولة الآسيوية في مؤشر على ارتفاع ثقة الجمهور بالمنتخبات الوطنية.