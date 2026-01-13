الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المناطق المحيطة بمقرّ وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قفزة غير مسبوقة في ما يُعرف بـ«مؤشر البيتزا»، حيث ارتفعت الطلبات بنسبة وصلت إلى 1250% في بعض المطاعم خلال الساعات الماضية. ويُعتبر هذا المؤشر من أدوات الرصد الاستخباراتي المفتوح المصدر، إذ يعكس عادةً حالة استنفار قصوى أو إدارة أزمات داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الأمريكية.

قفزة قياسية في مؤشر البيتزا حول البنتاجون

وبحسب بيانات الرصد، فإن إحدى الماركات الشهيرة سجّلت زيادة في حجم الطلبات بلغت 1000% مقارنة بالمعدلات الطبيعية، منذ مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، وهو ما يُفسَّر على أنه انتقال من نمط العمل الروتيني إلى حالة التعبئة الكاملة داخل الوزارة التي يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ«وزارة الحرب».



كما رُصدت قفزات متزامنة في عدة منافذ أخرى؛ إذ ارتفعت الطلبات في إحدى العلامات التجارية بنسبة 213%، وفي أخرى بنسبة 217%، بينما سجّل مطعم ثالث زيادة قدرها 192%.



ويأخذ المحللون هذه الطفرة على محمل الجد، خاصةً مع وجود سابقة حديثة في 3 يناير، حين ارتفع المؤشر بنسبة 700% حول البنتاجون قبل ساعات قليلة من إعلان ترمب عن عملية في كاراكاس انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.