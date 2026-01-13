قناة تنقل المباريات مجانًا.. تردد قناة إي بي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 07:22 مساءً - يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم الإفريقية عن تردد قناة EPT 2 الجديد 2026 لمتابعة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر منافساتها القوية حتى يوم 18 يناير 2026 وسط اهتمام جماهيري واسع بمباريات المنتخبات الكبرى.

تردد قناة EPT 2 الجديد 2026

أجرت القناة تحديثًا جديدًا على القمر الصناعي Hellas Sat 2 (39.0E) ويمكن استقبالها من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: Hellas Sat 2 (39.0E)

التردد: 12242

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 13381

طريقة تثبيت قناة EPT 2 على جهاز الرسيفر

بعد التعرف على التردد الصحيح يمكن إضافة القناة بسهولة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار إضافة تردد جديد أو البحث اليدوي. تحديد القمر الصناعي Hellas Sat 2. إدخال بيانات التردد. الضغط على بحث والانتظار حتى ظهور القناة. حفظ القناة لإضافتها إلى قائمة القنوات.

وبذلك يتمكن المشاهد من متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا بجودة بث عالية وصورة واضحة دون تقطيع.