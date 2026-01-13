كواليس نهاية Stranger Things 5 على نتفليكس الآن.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 07:22 مساءً - أطلقت نتفليكس وثائقيًا خاصًا يأخذك إلى قلب صناعة الموسم الأخير من مسلسل Stranger Things، وهو متاح حصريًا على المنصة تحت عنوان "المغامرة الأخيرة: كواليس Stranger Things 5"، حيث يركز العمل على الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق لإنهاء القصة بطريقة تليق بتسع سنوات من النجاح العالمي.

نشرت نتفليكس مقطعًا ترويجيًا قصيرًا عبر حسابها على إنستغرام، يظهر لمحات من التصوير والتحضيرات، ويعد المشاهدين بكشف تفاصيل لم تُرَ من قبل عن كيفية بناء النهاية التي أثارت انفعالات قوية لدى الجماهير.

يأتي الوثائقي برؤية الأخوين دافر، مبتكري السلسلة، اللذين يشرحان كيف تطورت الشخصيات والأحداث منذ الحلقة الأولى في 2016 حتى الختام في 31 ديسمبر الماضي، حيث يبرز العمل الدقيق في تصميم المشاهد والحفاظ على التوازن بين الإثارة والعمق العاطفي الذي ميز المسلسل.

وفي السياق ذاته، تم عرض الموسم الخامس على ثلاثة أجزاء، وجمع معظم النجوم الأصليين الذين رافقوا الرحلة منذ البداية، مثل وينونا رايدر، ديفيد هاربر، ميلي بوبي براون، فين وولفهارد، جاتين ماتارازو، سادي سينك، ناتاليا داير، تشارلي هيتون، جو كيري، ومايا هوك، إلى جانب شخصيات جديدة أضافت لمسات مميزة.

ويذكر أن أنتج الوثائقي بالشراكة بين شركتي Upside Down Pictures و21 Laps Entertainment، وأشرف عليه الأخوان دافر بإخراجهم الشخصي. يمنحك فرصة نادرة لترى ما وراء الكواليس، من التحديات الإنتاجية إلى اللحظات العاطفية التي عاشها الفريق أثناء إغلاق صفحة هذه السلسلة الاستثنائية.