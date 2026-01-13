رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأخدود والخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 07:22 مساءً - في قلب "نجران" وتحديدًا فوق عشب ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية يرتسم مساء اليوم الثلاثاء 13 يناير مشهد كروي تزدحم فيه الآمال والهواجس، حين يستقبل نادي الأخدود ضيفه الخلود في مباراة يصح وصفها بـ "لقاء الهروب الكبير" ضمن منافسات الأسبوع 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026.

الأرض هنا لن تكون مجرد مساحة للعب، بل هي الحصن الأخير للأخدود الذي يترنح في المركز 17 برصيد 5 نقاط فقط، باحثًا عن طوق نجاة يخرجه من دوامة الإخفاقات المتتالية.

وفي المقابل يدخل الخلود المواجهة وهو يحتل المركز 13 برصيد 12 نقطة، مدفوعًا برغبة شرسة في تأمين وضعه وتوسيع الفارق عن مراكز الخطر، مستلهمًا قوته من تاريخه المتفوق في المواجهات المباشرة التي مالت كفتها لصالحه في 4 مناسبات سابقة.

تتجه الأنظار فنيًا نحو قدرة دفاع الأخدود على الصمود أمام هجمات الخلود المرتدة التي يقودها "راميرو إنريكي" ببراعة، في حين يعول أصحاب الأرض على لمسات "بيتروس" في منتصف الميدان وقدرة المهاجم "بلاز كرامر" على استغلال أنصاف الفرص لهز الشباك.

المباراة تتجاوز فكرة حصد 3 نقاط؛ فهي صراع إرادات بين فريق يرفض الاستسلام لواقع الهبوط وآخر يرفض التفريط في المكتسبات التي حققها مؤخرًا وسط أجواء نجران المهيبة.

موعد مباراة الأخدود والخلود

تضبط الجماهير ساعاتها عند الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون الموعد في القاهرة عند الساعة 5:25 مساءً، وفي أبوظبي عند الساعة 7:25 مساءً.

كيفية مشاهدة مباراة الأخدود والخلود

انتقلت حقوق البث هذا الموسم إلى شبكة قنوات "ثمانية" التي تمنح اللقاء بعدًا رقميًا متطورًا، حيث تبث المباراة حصريًا عبر تطبيق ثمانية ومنصاتها المشفرة، مع وجود نافذة "مفتوحة" أحيانًا عبر تردداتها على قمر عرب سات (11919 أفقي) لمتابعة أهم لقطات الجولة.

وهذا اللقاء يمثل نقطة تحول محورية في مسار الفريقين، فالفوز فيه يعني دفعة معنوية هائلة قد تغير شكل الصراع في القاع، بينما الخسارة قد تعني الغرق أكثر في حسابات معقدة يصعب الخروج منها مع اقتراب نهاية الدور الأول من المسابقة الأكثر إثارة في المنطقة بشكل ملموس.