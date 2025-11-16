نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا خلاف بين الحضري وحسام حسن.. المنتخب جاهز لكأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ما تردد حول وجود أي خلاف بينه وبين المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين تسير بشكل طبيعي.

وفي تصريحات إذاعية، أوضح الحضري: "لا يوجد أي خلاف بيننا وبين المنتخب الأول بقيادة حسام حسن"، مؤكدًا على أهمية التركيز الكامل على التحضيرات لمنافسات كأس العرب.

وجاءت تصريحات الحضري في وقت يحظى فيه المنتخب المصري بدعم متواصل من اتحاد الكرة، حيث زار المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، معسكر المنتخب فور عودته من الإمارات، للاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين وتشجيعهم قبل انطلاق البطولة. وأشاد أبوريدة بالأداء المتميز للاعبين في المباراة أمام الجزائر، مشددًا على ثقته في قدرتهم على تقديم مستوى يليق باسم مصر.

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، والكابتن أحمد حسن، مدير المنتخب، حرصهما على تهيئة أفضل الأجواء للاعبين لتحقيق أفضل النتائج، فيما ألقى محمد النني، قائد الفريق، كلمة نيابة عن زملائه، مؤكدًا التزام اللاعبين ببذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير والارتقاء بمستوى الأداء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل متابعة الجماهير المصرية الحثيثة لأداء المنتخب في البطولة العربية، وسط أجواء من التفاؤل والتوقعات بمنافسة قوية من جميع الفرق المشاركة.

ويبقى الاهتمام الأكبر الآن منصبًا على متابعة منتخب مصر خلال منافسات كأس العرب، وسط آمال الجماهير في أن يظهر الفريق بأفضل صورة ممكنة، ويواصل تقديم أداء يليق بتاريخ الكرة المصرية ويعكس روح التعاون بين الجهاز الفني واللاعبين.

