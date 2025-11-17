نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد ليتوانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، مباراة قوية مع نظيره منتخب ليتوانيا، مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

متى تنطلق مباراة هولندا ضد ليتوانيا في تصفيات كأس العالم؟

ومن المقرر أن تقام مباراة هولندا ضد ليتوانيا، مساء اليوم الإثنين، وذلك على ملعب يوهان كرويف أرينا، في مدينة أمستردام بهولندا.

وتنطلق صافرة هولندا ضد ليتوانيا، في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد ليتوانيا في تصفيات كأس العالم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، وستنقل مباراة هولندا ضد ليتوانيا، على قناة beIN SPORTS 2 HD.

