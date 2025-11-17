نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتابع بشغف عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، أخبار الفرق والمنتخبات بشكل يومي، بل على مدار الساعة، وينتظر مشجعي كرة القدم حول العالم مباريات أنديتهم ومنتخبات بلادهم في كافة أنحاء العالم.

ويقدم لكم «دوت الخليج الرياضي» أبرز مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر 2025، كذلك القنوات الناقلة لهذه المباريات.

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين 9 مباريات هامة، ما بين الرسمية والودية، وتأتي منافسات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

ألمانيا ضد سلوفاكيا

الساعة: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 1

معلق المباراة: علي محمد علي

هولندا ضد ليتوانيا

الساعة: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 2

معلق المباراة: عامر الخوذيري.

الجبل الأسود ضد كرواتيا

الساعة: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 3

معلق المباراة: محمد بركات.

مالطا ضد بولندا

الساعة: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: منتصر الأزهري.

التشيك ضد جبل طارق

الساعة: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 5

معلق المباراة: باسم الزوبير

أيرلندا ضد لوكسمبورغ

الساعة: 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 6

معلق المباراة: محمد نضال

على الجانب الآخر، تقام اليوم ثلاث مباريات على الصعيد الدولي الودي، والتي ستكون على النحو التالي:

منتخب مصر الأول ضد الرأس الأخضر

الساعة: 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية، أون سبورت 1

منتخب مصر الثاني ضد منتخب الجزائر الثاني

الساعة: 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: أون سبورت 2

معلق المباراة: محمد عفيفي.

فنلندا ضد أندروا

الساعة: 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 8

معلق المباراة: سمير اليعقوبي.

