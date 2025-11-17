نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يوضح حقيقة بلاغ لاعبي الناشئين ويهدد بالإجراءات القانونية ضد المتورطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار القانوني بنادي بيراميدز على موقف النادي تجاه ما يتردد في بعض وسائل الإعلام من تقديم عدد من لاعبي قطاع الناشئين لبلاغ لدى معالي المستشار النائب العام.

وأكد المستشار القانوني على بعض النقاط الهامة:

أولا: لم يتم إخطار النادي رسميا بوجود البلاغ المزعوم، وفور إخطاره بذلك، سيتعامل النادي معه طبقا للقانون.

ثانيا: يؤكد نادي بيراميدز على وجود نزاع قانوني مع اللاعبين المذكورين أمام المحكمة الرياضية الدولية منذ أكثر من سنة، حيث حاول اللاعبون الانتقال من النادي على نحو يخالف اللوائح والقوانين السارية والمعمول بها لدى اتحاد الكرة.

ثالثا: على الرغم من وجود نزاع قانوني مع اللاعبين أمام المحكمة الرياضية الدولية، إلا أن أبواب النادي لم تغلق يوما أمام لاعبيه ولطالما حث اللاعبين المذكورين بموجب خطابات رسمية على المشاركة في التديبات والمباريات إلا أنهم منقطعون عن التدريبات ويقومون حاليا بالتدريب مع أحد الأندية الأخرى بالمخالفة للوائح والقوانين.

رابعا: مع بداية الموسم، حاول اللاعبون المذكورون التحايل على قواعد القيد والتسجيل بأن قاموا بالتنسيق مع بعض ضعاف النفوس من الموظفين بهدف إزالة أسمائهم من سيستم اتحاد الكرة واستصدار شهادة تفيد ذلك، وفور علم النادي بهذه الواقعة، أخطر اتحاد الكرة وطلب منه سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي تمس أمن الأندية المصرية كلها وبالفعل أعاد اتحاد الكرة قيد اللاعبين باسم النادي بعدما تبين له عدم قانونية إزالة أسمائهم، وعلى الرغم من خطورة الموضوع إلا أن النادي التزم الصمت حفاظا على مستقبل اللاعبين.

خامسا: لقد آثر النادي طوال الفترة الماضية التزام الصمت أمام التصرفات غير الشرعية من أولياء أمور اللاعبين حفاظا على سمعة ومستقبل اللاعبين، إلا أنه ونتيجة للتجاوزات التي يقوم بها أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيضطر النادي لاتخاذ إجراءاته القانونية حيالهم.

سادسا: إن ما قام به أولياء الأمور من استصدار شهادة مزورة من موظف بمنطقة بني سويف وبصدفة مذهلة لا يصدقها عقل في نفس اللحظة التي تم فيها تهكير سيستم التسجيل والقرصنة عليه كما أكد اتحاد الكرة، فإن ذلك يعد تصرفا يعاقب عليه القانون الجنائي ليس لذلك الموظف فحسب بل أيضا لأولياء الأمور وكل من حرضهم أو ساعدهم على ذلك، ولن يتردد النادي في إبلاغ النيابة العامة بتلك الوقائع مهما كانت التداعيات، فقد آن ال أو ان لكل مخطئ أن يتحمل عواقب أفعاله.