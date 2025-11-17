نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. منتخب مصر الثاني يكتفي بالتعادل أمام الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين المصري الثاني أمام شقيقه الجزائري، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب القادمة.

أحداث المباراة

جاء شوط المباراة الأول أقل من المتوسط فنيًا بين المنتخبين، ولكن السيطرة والاستحواذ كانت من نصيب الفراعنة، ولكن دون خطورة تذكر على مرمى المنتخب الجزائري.

بدأ شوط المباراة الثاني مغاير تماما، حيث تراجع المنتخب المصري إلى المناطق الدفاعية، وجاءت الهجمات متتالية من نصيب منتخب الجزائر.

كانت البداية في الدقيقة 47، من عرضية جاءت من الجانب الأيسر عن طريق اللاعب هواري بوش على رأس اللاعب زكريا دراوي، ولكن تخطىء مرمى الحارس محمد عواد.

حاول مرة أخرى المنتخب الجزائري، وكانت هذه المرة انفراد من اللاعب عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 49، ولكن يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر للحارس محمد عواد.

جاءت أخطر محاولات منتخب الجزائر عند الدقيقة 52، وذلك بعد توغل من للاعب عبد الرحمن مزيان، ولكن العارضة وقفت بجوار أصحاب الأرض.

سجل منتخب الجزائر الهدف الأول عند الدقيقة 60، عن طريق اللاعب المخضرم إسلام سليماني، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل من حكم المباراة حمادة القلاوي.

أجرى المدير الفني للمنتخب المصري حلمي طولان العديد من التغييرات بعد استشعار خطورة هجمات المنتخب الجزائري، وبالفعل كاد البديل إسلام عيسى أن يسجل الهدف الأول للفراعنة عند الدقيقة 73، بعد تسديدة بقدمه اليمنى مرت أعلى العارضة.

ولم ينجح أي منتخب في هز شباك الآخر، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف في آخر تجارب الفراعنة الودية.

يذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز خلال المباراة الودية الأولى أمام نظيره الجزائري بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضية.