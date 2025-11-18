الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار الجماهير العربية والعالمية إلى المواجهة الودية المرتقبة بين منتخب البرازيل ومنتخب تونس، وهي المباراة التي يترقبها عشاق كرة القدم لمعرفة مدى جاهزية المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

معلق موقعة البرازيل وتونس.. صوت القمة الذي سيشعل أجواء الليلة

وتأتي هذه المباراة ضمن الأجندة الدولية، حيث يسعى كل منتخب لاختبار خططه الفنية ورفع مستوى التجانس بين لاعبيه قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

موعد مباراة منتخب البرازيل وتونس الودية

من المقرر أن تُقام مواجهة البرازيل وتونس الودية اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب بيار موروا الذي يستضيف واحدة من أبرز المباريات الودية لهذا الشهر.

ويأمل المنتخب التونسي في تقديم أداء قوي يليق بسمعته، فيما يدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بهدف تجربة أكثر من عنصر جديد داخل تشكيلته.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD، التي حصلت على حقوق نقل هذا اللقاء الودي المرتقب، مما يتيح للمشاهدين متابعة المباراة بجودة عالية وتحليل فني مميز قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع للمنتخبين