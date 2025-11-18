الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدر فريق دوقرة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على فريق مغير السرحان بنتيجة 9-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السرحان، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري.

انتصاران لفريقي دوقرة والعربي بدوري الدرجة الأولى

ورفع فريق دوقرة رصيده إلى 21 نقطة متقدما على فريقي اتحاد الرمثا والعربي بفارق نقطة واحدة فقط، فيما بقي السرحان من دون نقاط.

وفاز فريق العربي على فريق الصريح بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير هاشم بالرمثا بهدفين من دون رد.

ورفع العربي رصيده الى 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الصريح عند 11نقطة.