نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها عضوية النادي.. الزمالك يستقبل أبناء الراحل محمد صبري لتلبية مطالبهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل نادي الزمالك مع أبناء نجم القلعة البيضاء الراحل محمد صبري، وذلك بعد ظهورهما في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، حيث طالبوا بدعم النادي ووقوفه إلى جانبهم بعد رحيل والدهم.

وكشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي سيستقبل أبناء الراحل غدًا الأربعاء داخل مقر النادي، من أجل الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها، وعلى رأسها منحهم عضوية في نادي الزمالك تقديرًا لتاريخ والدهم وما قدمه للنادي.

وأكد المندوه أن نادي الزمالك لن يتأخر في دعم أسرة أحد أبرز نجومه، في لفتة تعكس تقدير إدارة النادي لرموزه وتاريخهم.