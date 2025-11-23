نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر هدافي دوري نايل 2025 قبل لقاءات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل استكمال منافسات الجولة الرابعة عشرة اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، يشتعل الصراع على صدارة هدافي دوري نايل في ظل تقارب كبير بين المهاجمين، بعدما تساوى أكثر من لاعب في عدد الأهداف، مما يجعل القمة مفتوحة أمام تغييرات محتملة مع نهاية مباريات اليوم.

وتُستكمل منافسات الجولة اليوم بثلاث مواجهات مهمة؛ حيث يستضيف الاتحاد السكندري فريق الجونة عند الساعة الخامسة مساءً، بينما تُقام مواجهتان في تمام الثامنة مساءً، تجمع الأولى بين كهرباء الإسماعيلية وزد، والثانية بين بتروجت وحرس الحدود، في جولة قد تلعب دورًا كبيرًا في إعادة رسم ملامح جدول الهدافين.

ترتيب الهدافين قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 5 أهداف.

صلاح محسن - المصري - 5 أهداف.

أحمد فاروق - وادي دجلة - 4 أهداف.

عبدالرحيم دغموم – المصري - 4 أهداف.

عمر الساعي - المصري - 4 أهداف.

ناصر ماهر - الزمالك - 4 أهداف.

أسامة فيصل - الأهلي - 4 أهداف.

محمود تريزيجية - الأهلي - 4 أهداف.

أحمد ياسر ريان - البنك الأهلي - 4 أهداف.

البابا بادجي - سموحة - 3 أهداف.

شكري نجيب - المقاولون العرب - 3 أهداف.

شيكو بانزا - الزمالك - 3 أهداف.

عدي الدباغ - الزمالك - 3 أهداف.

فادي فريد - الاتحاد السكندري - 3 أهداف.

