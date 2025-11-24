نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الشارقة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير موعد مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يسعى الأهلي لحصد ثلاث نقاط جديدة تمنحه فرصة تصدر المجموعة مؤقتًا قبل مواجهة الشرطة العراقي غدًا، بينما يدخل الشارقة اللقاء بهدف إيقاف سلسلة الهزائم وإنعاش آماله في التأهل.

ويستعرض التقرير التالي موعد مباراة الأهلي والشارقة، القنوات الناقلة، وطريقة مشاهدة المواجهة بث مباشر لعشاق الفريقين.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي السعودي ضد الشارقة الإماراتي

تنطلق مباراة الأهلي والشارقة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، في المواعيد التالية:

8:15 مساءً بتوقيت القاهرة

9:15 مساءً بتوقيت السعودية

10:15 مساءً بتوقيت الإمارات

7:15 مساءً بتوقيت تونس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والشارقة الإماراتي

تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، حيث حددت قناة beIN SPORTS 2 لنقل اللقاء مباشرة مع تغطية كاملة قبل وبعد المباراة.

كما أعلنت شبكة قنوات الكأس القطرية بث مباراة الأهلي ضد الشارقة عبر قناة الكأس 5، مع تخصيص أستوديو تحليلي للحديث عن أبرز الجوانب الفنية.

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الشارقة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال آسيا للنخبة

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الشارقة بث مباشر



يمكن متابعة مباراة الأهلي والشارقة اليوم عبر خدمة beIN CONNECT التابعة لشبكة بي إن سبورتس، أو من خلال تطبيق TOD الذي يتيح بثًا مباشرًا بجودات متعددة.

معلق مباراة الأهلي ضد الشارقة



أسندت شبكة بي إن سبورت مهمة التعليق إلى أحمد البلوشي عبر قناة beIN SPORTS 2، فيما يعلق منتصر الأزْهري على شاشة قناة الكأس 5.



عناصر مؤثرة في أداء الأهلي اليوم



يعتمد الأهلي على عدة لاعبين من المتوقع أن يصنعوا الفارق، أبرزهم:

فرانك كيسيه بفضل قوته البدنية وتنظيمه لوسط الملعب.

أتانجانا في الربط بين الخطوط وتسهيل بناء اللعب.

إدوارد ميندي الذي يمنح الدفاع ثباتًا وثقة.

جالينو بسرعته وقدرته على الاختراق.

إيفان توني الذي يستغل أنصاف الفرص داخل المنطقة.

وتبدو مواجهة اليوم قوية ومهمة للطرفين، إذ يدخل الأهلي بأفضلية فنية واضحة، لكنه مطالب بتأكيد تفوقه على أرض الملعب لضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.