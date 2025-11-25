نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والشرطة في دوري أبطال آسيا 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية نحو المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي والشرطة العراقي، والتي تُقام اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات الغرب في دوري أبطال آسيا 2025-2026.

وتنطلق المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية، العراق، الأردن، سوريا، قطر، البحرين، واليمن، الكويت

الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر، ليبيا، السودان، لبنان، فلسطين

الساعة 7:15 مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب

الساعة 6:15 مساءً بتوقيت موريتانيا

وتُقام المباراة على استاد الهلال، مع حضور جماهيري محدود ضمن الإجراءات المنظمة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الهلال السعودي يدخل المباراة بمعنويات عالية

يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مواجهة مهمة أمام الشرطة العراقي، بعد سلسلة انتصارات متتالية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعتمد الزعيم على كتيبة من النجوم الدوليين، مثل:

البرتغالي روبن نيفيز في وسط الملعب

الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لتعزيز القوة الدفاعية والتمريرات الحاسمة

المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز لتسجيل الأهداف

كما يعتمد الهلال على عاملي الأرض والجمهور لتعزيز فرصه في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

ويتصدر الهلال السعودي جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية، ليكون المرشح الأول للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2025-2026.

الشرطة العراقي يبحث عن أول فوز

على الجانب الآخر، يسعى نادي الشرطة العراقي إلى تحقيق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، تحت قيادة مديره الفني المصري مؤمن سليمان، الذي يعتمد على خبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الصعبة.

ويحتل الشرطة العراقي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة من تعادل واحد و3 هزائم، مما يجعله مطالبًا بخطة هجومية محكمة للتفوق على الهلال.

وتُعتبر هذه المباراة فرصة للشرطة العراقي لإثبات قدراته أمام الفرق الكبيرة في البطولة الآسيوية، وتسجيل أول نقاطه في الجولة الخامسة ضمن مرحلة المجموعات.

القنوات الناقلة ومتابعة البث المباشر

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مباشرة عبر موقعنا الإلكتروني، حيث سيتم تحديث البث قبل انطلاق المباراة، مع توفير كافة التفاصيل الخاصة باللقاء والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

كما يمكن متابعة المباراة على القنوات الرياضية المخصصة لبطولة دوري أبطال آسيا، مع تقديم تحليل فني مباشر قبل المباراة وخلال الشوطين.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

يتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سلمان الفرج - جانج سوك - علي البليهي - سالم الدوسري

الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - سالم الدوسري

الهجوم: داروين نونيز - بافيتيمبي جوميز - ماتيوس بيريرا

التشكيل المتوقع لنادي الشرطة العراقي

أما نادي الشرطة العراقي، فيعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد غالب

الدفاع: أحمد راضي - علي حسين - محمد علي - خالد عبد الله

الوسط: مؤمن سليمان - أحمد كاظم - علي عدي

الهجوم: علي محمد - كريم حسين - عبد الله محمود

أهمية المباراة وتأثيرها على المجموعة

تعتبر مواجهة الهلال والشرطة من المباريات الحاسمة في المجموعة الخامسة، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته والتأهل مبكرًا، بينما يبحث الشرطة العراقي عن تصحيح مساره والفوز بأول ثلاث نقاط له.

وتشكل المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهلال على الحفاظ على الانتصارات، كما تمثل فرصة للشرطة العراقي لإثبات قوته أمام منافس آسيوي كبير، مما يزيد من أهمية اللقاء لكل محبي الكرة الآسيوية.

متابعة لحظية وتحليل ما قبل المباراة

سيقوم موقعنا بتغطية بث مباشر وتحليل فني لحظة بلحظة، مع استعراض الأحداث المهمة، الأهداف، التبديلات، وأداء اللاعبين، لضمان تجربة مشاهدة متكاملة لمتابعي البطولة.

كما سيتم تقديم إحصائيات المباراة بشكل مباشر، مثل عدد التمريرات الدقيقة، الاستحواذ، فرص التسجيل، وعدد التسديدات على المرمى، لمتابعة الأداء الفني للفريقين.