بث مباشر.. إكس تويتر| مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا – قمة لحظة بلحظة

يترقب عشاق الكرة الإفريقية وجماهير النادي الأهلي مواجهة قوية ومرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للطرفين، فالأهلي يدخل اللقاء منتشيًا بفوز كبير في الجولة الأولى، بينما يسعى الجيش الملكي للتعويض واستعادة توازنه بعد الهزيمة المفاجئة أمام يانج أفريكانز.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

فيما يلي جدول يوضح موعد المباراة بمختلف التوقيتات العربية والعالمية:

الدولة / التوقيت الموعد مصر التاسعة مساءً المغرب الثامنة مساءً السعودية – قطر – الكويت العاشرة مساءً الإمارات الحادية عشرة مساءً

وتقام المباراة على ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تمتلك شبكة بي إن سبورت حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة:

beIN Sports 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

وتتيح الشبكة عدة باقات للبث عبر الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية، ما يسهّل على المشاهدين متابعة اللقاء من أي مكان.

الأهلي يدخل المباراة بثقة كبيرة رغم الغيابات

الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بطريقة مثالية، بعد فوزه في الجولة الأولى على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4 – 1، وهو انتصار وضعه في صدارة المجموعة ومنحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الجيش الملكي.

ورغم الغيابات المؤثرة، وعلى رأسها:

محمد شريف (إصابة)

نيتس جراديشار (إيقاف)

إلا أن المدير الفني ييس توروب وضع خطة تعتمد على اللعب دون مهاجم صريح، مع إمكانية الدفع بـ:

أشرف بن شرقي

طاهر محمد طاهر

في مركز رأس الحربة.

ويعتمد الأهلي على ثلاثي وسط قوي مكوّن من:

محمد علي بن رمضان

مروان عطية

أليو ديانج

وذلك لفرض السيطرة على وسط الملعب وزيادة الكثافة الدفاعية والهجومية.

الجيش الملكي يسعى للاستفادة من الأرض والجمهور

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي المباراة بطموحات كبيرة، خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد، وهي نتيجة لم ترضِ الجماهير المغربية.

الفريق يسعى للتعويض والعودة بقوة إلى المنافسة، خصوصًا أن الهزيمة الثانية قد تُعقد حساباته في التأهل إلى ربع النهائي.

ويعوّل الجهاز الفني على دعم الجماهير وعلى قوة الفريق على ملعبه، إضافة إلى لاعبين يمتازون بالسرعة في الأطراف وقدرتهم على بناء هجمات خطيرة.

تحليل فني قبل المباراة

1. صراع وسط الملعب

يُتوقع أن يكون وسط الملعب هو مفتاح السيطرة في اللقاء، نظرًا لقوة الطرفين في هذه المنطقة.

الأهلي يعتمد على الضغط العالي والتمريرات القصيرة، بينما يفضل الجيش الملكي اللعب على المرتدات.

2. غياب المهاجم الصريح وتأثيره على الأهلي

غياب رأس الحربة قد يدفع الأهلي للاعتماد على التمريرات العرضية أو الاختراق من الأطراف، وهو ما قد يمنح بن شرقي وطاهر دورًا هجوميًا أكبر.

3. العامل الجماهيري

المباراة تُقام في المغرب، وهو ما يصب في صالح الجيش الملكي الذي سيستفيد من الحضور الجماهيري الكبير، لكن الأهلي يمتلك خبرة كبيرة في اللعب تحت الضغط خارج أرضه.

4. صلابة دفاع الأهلي

يمتلك الأهلي خط دفاع قويًا أثبت قدرته على امتصاص الضغط، كما يتميز بالتركيز العالي في المواقف الحاسمة.

سيناريوهات محتملة للمباراة

أولًا: تفوق الأهلي

إذا نجح الأهلي في السيطرة على الكرة مبكرًا، خاصة من وسط الملعب، قد يتمكن من التسجيل عبر تحركات الأطراف أو ضربات ثابتة.

ثانيًا: تفوق الجيش الملكي

في حال استغل أصحاب الأرض سرعة لاعبيهم في المرتدات، قد يشكلون خطورة كبيرة على مرمى الأهلي، خصوصًا مع اللعب أمام جماهيرهم.

ثالثًا: مباراة متوازنة

قد تشهد المباراة تحفظًا في البداية، ثم تصاعدًا تدريجيًا في الإيقاع الهجومي مع اقتراب الشوط الثاني.

الأهلي والجيش الملكي.. تاريخ من المواجهات المثيرة

لطالما شهدت مواجهات الفرق المصرية والمغربية منافسة كبيرة، وتعتبر هذه المباراة إحدى المحطات الساخنة في دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحمل سجلًا قويًا في البطولة، بينما يسعى الجيش الملكي لاستعادة بريقه القاري.

خلاصة التوقعات قبل اللقاء

الأهلي يدخل المباراة بثقة كبيرة رغم الغيابات.

الجيش الملكي يتمسك بعامل الأرض والجمهور.

المباراة تَعِد بندية عالية وإثارة من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.