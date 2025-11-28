نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال وتشيلسي.. اختبار الهيبة في ديربي لا يقبل الخطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات جديدة قبل ديربي لندن المرتقب، شدد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، على قوة التحدي الذي ينتظر فريقه حين يواجه تشيلسي الأحد المقبل ضمن الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكد المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي أن المواجهة تحمل طابعا خاصا لما تمثله من أهمية جماهيرية وتنافسية، موضحا أن تشيلسي يتمتع هذا الموسم بتوازن بدني وفني يجعله خصما صعبا في أي مواجهة.

وأوضح أرتيتا أن المنافس يمتلك العناصر التي تجعله ضمن دائرة المرشحين للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن جودة اللاعبين والبناء الذي يقوم به الجهاز الفني يمنحان الفريق الأزرق الأفضلية في العديد من المباريات.

وبالحديث عن وضع فريقه، كشف مدرب أرسنال أن الغيابات الهجومية أثرت على اختياراته في فترات معينة، حيث فقد الفريق ما يصل إلى ستة لاعبين في الخط الأمامي خلال بعض المباريات، إلا أن الفريق حافظ رغم ذلك على مستواه ونتائجه، وهو ما اعتبره دليلا على قوة المجموعة ومرونتها التكتيكية.

كما أشاد أرتيتا بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام توتنهام وبايرن ميونخ، مؤكدا أنه ليس متفاجئا من التطور الحالي، لكنه شدد على ضرورة الاستمرار بنفس النسق أمام المنافسين الكبار، خاصة في المواجهات المهمة مثل ديربي لندن.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما يأتي تشيلسي ثانيا بـ23 نقطة، في مواجهة قد تلعب دورا مهما في رسم ملامح الصدارة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل اشتعال المنافسة مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ومع اقتراب صافرة الانطلاق، تبدو كل الظروف مهيأة لواحدة من أقوى مباريات الموسم، حيث يدخل كل فريق بدوافع كبيرة ورغبة واضحة في إثبات نفسه. وبين طموح أرسنال للحفاظ على الصدارة وطموح تشيلسي للعودة بقوة إلى سباق اللقب، يبقى ديربي لندن مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ينتظر فيها الجمهور كرة قدم تليق بحجم الفريقين وتاريخ الصراع بينهما.