بث مباشر.. افتتاح كأس العرب 2025.. مباراة قطر وفلسطين تشعل أجواء استاد البيت

في مساء الإثنين 1 ديسمبر 2025، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى استاد البيت في مدينة الخور، حيث تنطلق بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة افتتاحية قوية تجمع بين منتخب قطر المستضيف ونظيره الفلسطيني. ومن المتوقع أن تحمل المباراة إثارة كبيرة، نظرًا لأهميتها كونها بداية مشوار البطولة والأجواء الجماهيرية المنتظرة.

يدخل المنتخب القطري اللقاء بحالة معنوية مرتفعة بعد تأهله إلى كأس العالم في أمريكا الشمالية، وهو ما يمنح لاعبيه ثقة كبيرة في تقديم بداية قوية وسط حضور جماهيري ضخم. ويعتمد العنابي على مجموعة تضم عناصر خبرة وشباب، مما يشكل نقطة قوة يأمل الجهاز الفني في استثمارها لتحقيق انطلاقة مثالية.

يفتتح منتخبا قطر وفلسطين منافسات بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة قوية تقام على استاد البيت بمدينة الخور، في بداية مشوار النسخة الحادية عشرة من البطولة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في العالم العربي.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بطموحات كبيرة، مدعومًا باستقرار فني وتشكيلة متجانسة بعد تأهله إلى كأس العالم 2026، مما يمنحه أفضلية معنوية في سعيه لاقتناص اللقب. وفي الجهة المقابلة، يصل منتخب فلسطين إلى دور المجموعات بعد عبور منتخب ليبيا بركلات الترجيح، معززًا نتائجه الإيجابية التي كان أبرزها فوزه على الجزائر الشهر الماضي.

أما منتخب فلسطين، فيخوض المواجهة بروح عالية بعد نجاحه في تجاوز ليبيا بركلات الترجيح للوصول إلى دور المجموعات، إضافة إلى سلسلة من النتائج الإيجابية كان أبرزها الفوز على الجزائر الشهر الماضي. ويسعى الفدائي لتأكيد حضوره في البطولة وتقديم أداء مشرف يعكس تطور الفريق رغم التحديات التي يمر بها.

القنوات الناقلة للمباراة

تحظى مباراة قطر وفلسطين بتغطية واسعة عبر عدة قنوات عربية، من أبرزها:

أبوظبي الرياضية HD1

دبي الرياضية

بي إن سبورتس المفتوحة

الكويت الرياضية

قناة الكأس HD1

المنصات الرقمية للبث المباشر

يمكن متابعة المباراة كذلك عبر عدد من المنصات الرقمية، مثل:

قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب

قناة دبي الرياضية عبر موقعها الرسمي

بي إن سبورتس عبر يوتيوب

قناة الكأس عبر منصة شوف

المعلقون

عيسى الحربين – أبوظبي الرياضية

أحمد الشحي – دبي الرياضية

علي سعيد الكعبي – بي إن سبورتس

موعد مباراة قطر وفلسطين

تنطلق صافرة البداية في:

5:45 مساءً بتوقيت القاهرة

6:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

7:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

