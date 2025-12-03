برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية

برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثيةحول فريق برشلونة تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، والمقدمة من الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم اتليتكو مدريد عبر لاعبه ألكس باينا في الدقيقة 19، إلا أن البرازيلي رافينيا أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26، ثم ضاعف داني أولمو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 65، بعدها حسم فيران توريس المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+ 6.

ورفع برشلونة حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 37 نقطة، وابتعد في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا على فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم.

في حين توقف رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.