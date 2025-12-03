برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية
حول فريق برشلونة تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه أتلتيكو مدريد 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، والمقدمة من الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم اتليتكو مدريد عبر لاعبه ألكس باينا في الدقيقة 19، إلا أن البرازيلي رافينيا أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26، ثم ضاعف داني أولمو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 65، بعدها حسم فيران توريس المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 90+ 6.
ورفع برشلونة حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 37 نقطة، وابتعد في صدارة جدول الترتيب موسعا الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل ضيفا على فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم.
في حين توقف رصيد نادي أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يعاقب أتلتيكو بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.