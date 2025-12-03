الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ضد أتلتيك بلباو Real Madrid vs Bilbao تقف على قدم وساق، فكل أنظار عشاق الكرة الإسبانية تتجه إلى ملعب “سان ماميس” بمدينة بلباو لمتابعة الصدام المرتقب في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني. إن مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ضد أتلتيك بلباو Real Madrid vs Bilbao تعتبر فرصة ثمينة للفريق الملكي لاستعادة توازنه ومطاردة الصدارة، في حين يحلم الفريق الباسكي باستغلال أرضه وجمهوره لتغيير جدول المواعيد. بدون شك، ستكون مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ضد أتلتيك بلباو Real Madrid vs Bilbao اختبارًا حقيقيًا للإرادة والرغبة في تحقيق النقاط الثلاث.

Real Madrid vs Bilbao كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ضد اتلتيك بلباو

تفاصيل المباراة

البطولة: الدوري الإسباني – الجولة التاسعة عشرة.

التاريخ: الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مصر

الملعب: ملعب سان ماميس، بلباو.

القنوات الناقلة وطرق المتابعة

القناة الناقلة الرئيسية (البث الفضائي): تُبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports 1 HD.

المُعلق الصوتي العربي: المُعلق علي سعيد الكعبي.

البث المباشر عبر الإنترنت: يمكن متابعة المباراة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية التابعة للشبكة الحاصلة على الحقوق، وهي:

تطبيق beIN Connect.

منصة TOD TV.

تشكيل ريال مدريد اليوم

بشكل عام، يتوقع أن تكون المباراة شديدة التنافسية. ريال مدريد هو المرشح نظريًا للفوز، لكن تحدي بلباو في سان ماميس لن يكون سهلًا أبدًا، خاصة مع حاجة الفريقين الماسة للنقاط.