العراق إلى نهائي كأس الخليج

العراق إلى نهائي كأس الخليجنجح المنتخب العراقي بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح 7-6، مساء اليوم في الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب أسباير في الدوحة بالتعادل 1-1، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح العراق.

وبهذا الانتصار، ضرب "أسود الرافدين" موعداً نارياً في النهائي مع نظيره السعودي الفائز اليوم أيضاً على الإمارات 2-0.

