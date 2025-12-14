العراق إلى نهائي كأس الخليج
نجح المنتخب العراقي بالتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره القطري بركلات الترجيح 7-6، مساء اليوم في الدور نصف النهائي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب أسباير في الدوحة بالتعادل 1-1، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح العراق.
وبهذا الانتصار، ضرب "أسود الرافدين" موعداً نارياً في النهائي مع نظيره السعودي الفائز اليوم أيضاً على الإمارات 2-0.
