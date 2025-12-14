سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثلاثية

سيتي يواصل مطاردة أرسنال بثلاثيةواصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صراع المنافسة المبكر بينهما على قمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا ومستحقا 3-صفر على مضيفه كريستال بالاس، الأحد، في المرحلة الـ16 للمسابقة، على ملعب (سيلهرست بارك).

وافتتح إرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 41، فيما أضاف زميله فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة 69، لكن النجم النرويجي عاد لهز الشباك من جديد، محرزا الهدف الثالث للفريق السماوي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

بهذين الهدفين، عزز هالاند صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 17 هدفا، علما بأنه وصل إلى 23 هدفا وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه في 22 مباراة لعبها مع فريقه بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي حتى الآن.

بهذا الانتصار الكبير، ثأر مانشستر سيتي لخسارته أمام كريستال بالاس في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، إلى 34 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مرة أخرى مع أرسنال (المتصدر) إلى نقطتين فقط.

ولم يعرف مانشستر سيتي سوى طعم الفوز في البطولة منذ خسارته 1-2 أمام مضيفه نيوكاسل في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز الخامس.

أستون فيلا يواصل انتفاضته

واصل أستون فيلا انتفاضته وحافظ على تواجده في مراكز المقدمة، بعدما حقق انتصارا مثيرا 3-2 على مضيفه وست هام يونايتد.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، تقدم وست هام مبكرا بهدف في الثواني الأولى عن طريق ماتيوس فيرنانديز، لكن سرعان ما تعادل أستون فيلا بهدف جاء عبر (النيران الصديقة)، بعدما سجل اليوناني مافروبانوس، مدافع ويستهام هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة.

وأعاد جارود بوين التقدم لوست هام من جديد، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 24، لكن أستون فيلا استعاد اتزانه في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين بتوقيع مورغان روجرز في الدقيقتين 50 و79.

وبات هذا هو الانتصار التاسع على التوالي لأستون فيلا في جميع البطولات، حيث لم يعرف فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري سوى لغة الفوز على الصعيدين المحلي والقاري منذ خسارته 0- 2 أمام مضيفه ليفربول في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالدوري الإنجليزي.

بهذا الانتصار المثير، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد وست هام، الذي نال خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات و4 تعادلات، عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.

نوتنغهام يصالح جماهيره بفوز مستحق على توتنهام

استعاد نوتنغهام فورست سكة الانتصارات عقب فوزه الثمين والمستحق 3-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير.

وسجل كالوم هودسون الهدفين الأول والثاني لنوتنغهام فورست في الدقيقتين 29 و50 على الترتيب، فيما أضاف ابراهيم سنجاري الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة، صالح نوتنغهام فورست جماهيره عقب خسارته القاسية صفر-3 أمام مضيفه إيفرتون بالمرحلة الماضية للمسابقة، محققا انتصاره الثاني على التوالي بمختلف المسابقات، عقب فوزه 2-1 على مضيفه أوتريخت الهولندي ببطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي.

وارتفع رصيد نوتنغهام فورست، الذي حقق فوزه الخامس مقابل 3 تعادلات و8 هزائم بالمسابقة هذا الموسم، إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، في حين توقف رصيد توتنهام عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر، عقب تلقيه خسارته السادسة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات.

بدوره، فاز سندرلاند على نيوكاسل بهدف دون رد سجله الألماني نيك فولتماده لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.

ورفع سندرلاند رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الأخيرة، تعادل برينتفورد مع ليدز يونايتد بهدف لمثله.

وسجل هدف برينتفورد جوردان هندرسون في الدقيقة 70، قبل أن يعادل دومنيك كالفيرت النتيجة لليدز يونايتد في الدقيقة 82.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر، مقابل 16 نقطة لليدز يونايتد في المركز السابع عشر.