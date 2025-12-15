الرياض - كتبت رنا صلاح - نتيجة مباراة السعودية والأردن الآن، تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي السعودية والأردن، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا ويعد بالكثير من الإثارة. المنتخب السعودي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد مشوار ناجح في البطولة، ويطمح لمواصلة عروضه القوية والوصول إلى المباراة النهائية، مستندًا إلى خبرته الكبيرة في البطولات الإقليمية، ورغبته في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخه الكروي.

Saudi Arabia 0-0 Jordan نتيجة مباراة السعودية والأردن الآن في نصف نهائي بطولة العرب

نتيجة مباراة السعودية والأردن الآن

وكان منتخب السعودية قد حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا صعبًا ومثيرًا على منتخب فلسطين بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى الدقائق الأخيرة. في المقابل، لا يقل منتخب الأردن طموحًا، حيث نجح في التأهل إلى الدور ذاته عقب فوزه الثمين على منتخب العراق بهدف دون رد في ربع النهائي، ليؤكد “النشامى” جاهزيتهم لمقارعة الكبار وسعيهم لبلوغ النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي جديد في بطولة كأس العرب.

القناة الناقلة مباراة السعودية والأردن كاس العرب

وتقام مباراة السعودية والأردن على أرضية ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والعراق، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. وتُنقل المباراة عبر باقة مميزة من القنوات المفتوحة، أبرزها beIN SPORTS HD المفتوحة، وقنوات الكأس القطرية، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والشارقة الرياضية 1، إلى جانب MBC مصر 2 وMBC أكشن، وعُمان الرياضية، بالإضافة إلى منصة “شاشا”، ليحظى الجمهور العربي بفرصة متابعة هذا اللقاء المرتقب بكل سهولة.