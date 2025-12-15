الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل عشاق كرة القدم في الوطن العربي البحث عن تردد قناة الشارقة الرياضية المحدث 2025، خاصة مع ملاحظة بعض المشاهدين تراجع جودة الصورة أو حدوث تشويش أثناء المتابعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القناة على تقديم تجربة مشاهدة مميزة تعتمد على أحدث تقنيات البث عالي الجودة، بما يضمن وضوح الصورة ونقاء الصوت. وتُعد قناة الشارقة الرياضية واحدة من القنوات البارزة في الساحة الرياضية العربية، نظرًا لما تقدمه من نقل مباشر للمباريات، إلى جانب برامج تحليلية شاملة تسبق وتلي المواجهات المهمة.

Saudi Arabia vs Jordan NOW تردد قناة الشارقة الرياضية المحدث 2025 لمتابعة كاس العرب

وأعلنت قناة الشارقة الرياضية عن تحديث تردداتها لعام 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة، بهدف تحسين جودة البث وتوسيع نطاق التغطية. ويمكن استقبال القناة على قمر نايل سات عبر تردد 11012، باستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6، وبجودة HD، وهو ما يضمن مشاهدة مستقرة وواضحة. كما تتوفر القناة على قمر عرب سات عبر تردد 11013، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، لتناسب شريحة واسعة من المشاهدين في مختلف الدول العربية.

القناة الناقلة مباراة السعودية والأردن اليوم

ولضبط تردد قناة الشارقة الرياضية على جهاز الاستقبال، يُنصح بالدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم، ثم اختيار خيار “التركيب” أو “البحث اليدوي”، وتحديد القمر الصناعي المناسب، مع إدخال بيانات التردد بدقة، ثم الضغط على زر البحث والانتظار حتى تظهر القناة ضمن قائمة القنوات. وتواصل قناة الشارقة الرياضية تقديم تغطية متكاملة للأحداث الرياضية، تشمل استوديوهات تحليلية مميزة بمشاركة نخبة من الخبراء، إلى جانب تقارير ميدانية وكواليس حصرية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن متابعة رياضية احترافية بجودة عالية.