ريال مدريد يبلغ ثمن نهائي كأس الملك
بلغ ريال مدريد ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه تالافيرا المغمور من الدرجة الثالثة 3-2 في مباراته الافتتاحية ضمن الدور الـ32 من البطولة.
سجل ثلاثية ريال مدريد كيليان مبابي "هدفين" ومانويل فاراندو (هدف عكسي) في الدقائق 41، (45+1) و88، بينما أحرز هدفي تالافيرا أرويو وجونزالو دي رينزو في الدقائق 80 و(90+1).
ولحق بالريال إلى ثمن النهائي جاره أتلتيكو بفوز ياهت على اتلتيكو بالياريس من الدرجة الثالثة بالنتيجة ذاتها.
سجّل للـ "روخيبلانكوس" الفرنسي أنطوان غريزمان (16 و72) والإيطالي جاكامو راسبادوري (20)، فيما سجل جيراردو بونيت (28) والسنغالي محمدو كيتا (90 من ركلة جزاء) لبالياريس.
وجاءت المفاجأة الكبرى بخروج فياريال ثالث ترتيب الدوري الإسباني على يد رايسينغ سانتاندير متصدر الدرجة الثانية "ليغ 2" 1-2.
كما أطاح ألباسيتي من الدرجة الثانية بسلتا فيغو بعد أن تغلب عليه بركلات الترجيح 3-0 إثر انتهاء المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وكذلك فاجأ كولتورال ليونيسا من الثانية أيضا بتخطيه ليفانتي 1-0.
