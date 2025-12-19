المغرب بطل كأس العرب للمرة الثانية

المغرب بطل كأس العرب للمرة الثانيةتُوّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد انتصاره المثير على الأردن 3-2 في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء اليوم على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل للمغرب أسامة طنان بتسديدة من نحو ستين متراً مطلع المباراة (4) والبديل عبد الرزاق حمدالله (88، 100)، وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء).

وهذا اللقب الثاني لـ"أسود الأطلس" بعد 2012، فيما أخفق "النشامى" بإحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.

وبعد إنجازه التاريخي في مونديال 2022، في الدوحة أيضاً، عندما أصبح أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي، تصاعدت وتيرة النجاحات في الكرة المغربية.

تأهل هذه السنة إلى مونديال 2026، توّج بكأس العالم للشباب في تشيلي وكأس إفريقيا للمحليين والناشئين، وختم عامه بلقب كأس العرب، علما أن منتخبه الأول يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا على أرضه بدءا من الأحد.