الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد ان توج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على الأردن 3-2 في النهائي الذي أقيم أمس على ملعب "لوسيل"، حصد أسود الصحراء على 7 ملايين دولار كجائزة مالية للبطل، فيما نال الأردن، وصيف البطولة، 4.3 مليون دولار.

قيمة المكافأة المالية التي حصدها المغرب بكأس العرب

وكان من المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين السعودية والإمارات، لكنها ألغيت بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث هطلت أمطار غزيرة على استاد خليفة الدولي، وأعلن لاحقا عن تقاسم المركز الثالث بين المنتخبين، لتصبح الجائزة المالية لكل منهما 2.48 مليون دولار بعد دمج قيمة المركزين الثالث والرابع.

أما باقي المنتخبات، حصلت جميعها على 715 ألف دولار نظير المشاركة، فيما نال المتأهلون من دور المجموعات 1.07 مليون دولار لكل منتخب.